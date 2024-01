Vermeulen (ex Academy Anderlecht): "Spero che Lukaku un giorno torni qui"

RADIO RADZINSKI - Al podcast belga è intervenuto Kevin Vermeulen, braccio destro per molti anni dell'ex responsabile del settore giovanile dell'Anderlecht Jean Kindermans, ed ha citato anche Romelu Lukaku. "Ha quasi 31 anni, gli auguro tanti altri anni al vertice come calciatore ma potrebbe essere una persona interessante per l'Academy. È uno che ha vissuto fin dall'inizio il progetto, spero che Lukaku ritorni all'Anderlecht un giorno - le sue dichiarazioni, riportate dal sito belga, in merito ad un futuro ruolo dell'attaccante giallorosso dopo la sua carriera calcistica -. Sarà ancora molto importante per il calcio belga anche dopo la sua carriera calcistica".

