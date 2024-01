Uefa, Ceferin: "La Superlega è un non-progetto, non accadrà mai. Il Fair Play Finanziario? Per me funziona bene"

THE GUARDIAN - Il presidente dell'UEFA Aleksander Čeferin ha rilasciato in queste ultime ore una lunga intervista al quotidiano britannico, parlando di vari temi tra cui la Superlega e l'attuale gestione del Fair Play Finanziario. Queste le sue parole in merito.

Parliamo del precedente tema caldo: la sentenza di Superlega della Corte di Giustizia Europea di dicembre. Ti ha sorpreso qualcosa quel giorno?

"La cosa principale che mi ha sorpreso e deluso è stato il comunicato stampa, che era completamente diverso dalla decisione. Abbiamo presentato reclamo alla corte senza molto successo. La decisione è migliore per l'Uefa che per l'altra squadra. Tutto quello che fanno gli A22 (i sostenitori della Super League) è andare in giro, filmarsi, provare a rilasciare interviste. Nel frattempo governiamo il calcio. Stiamo costruendo proposte, affrontiamo molti problemi, il lobbying è probabilmente il loro lavoro principale ma non il nostro. Questo è un non-progetto, una cosa che non accadrà mai, perché nessuno lo vuole. Nessun tribunale, nessuna polizia e nessun esercito possono costringere le persone ad accettare qualcosa che è così insensato. La storia di questa cosiddetta Superlega è la storia della nostra società: la questione se i soldi possano comprare tutto. Ho conosciuto per strada un'anziana signora, nel mio paese, la Slovenia, dopo il primo tentativo nel 2021. Aveva 80 o 90 anni, non seguiva il calcio da tempo. Mi ha fermato e ha detto: "Grazie per aver fermato questi bastardi".

Dicono di avere 20 club pronti a partire. Se domani tutti annunciassero piani di fuga, ciò metterebbe la Uefa in una luce negativa dopo aver creduto di averla fermata.

"Prima di tutto, non hanno nessuno. Ne avevano 50, 20, 200, sono battute che non ci interessano. Ma insisto: non abbiamo mai detto che non possano giocare la loro stessa competizione. Lasciali giocare, ma non vogliono giocare. Parlano di creare qualcosa e poi sono i primi a candidarsi per giocare nella nostra competizione. Chiederei loro di non giocare nella nostra competizione e di iniziare a lavorare sulla loro insieme a qualunque club abbiano. Non capisco cosa li trattiene".

Nel 2021 molti partiti, compresa la Uefa, hanno avuto il merito di aver fermato la Superlega a porte chiuse. Alla fine, però, se i fan non si fossero sollevati, il tutto avrebbe avuto successo?

"Non penso che ce l'avremmo, ma sono sicuro che ci sarebbero voluti più tempo e sforzi per fermarlo. E' semplicemente anti-calcio. È difficile dire (cosa sarebbe successo) se i tifosi non fossero stati lì perché i tifosi fanno parte del calcio. Difficile dire: "Se non ci fossero stati i tifosi, se non ci fosse stata l'Uefa…". Ma i tifosi sono stati cruciali, anche per il sostegno politico. Ai politici interessa quello che dicono i tifosi perché i tifosi votano".

In quale altro modo puoi migliorare le cose per coloro che non appartengono ai pochi più ricchi?

"Penso che il fair play finanziario (FFP) funzioni bene. Abbiamo limitato i club a spendere il 70% dei loro ricavi in ​​stipendi, trasferimenti e agenti. Ma devi sapere una cosa: il nostro quotidiano principale (in Slovenia) ha l'1% del tuo numero di lettori. Come si implementa il fair play finanziario nel mercato dei media? I mercati sono mercati ed è impossibile fare qualcosa in cui un club sloveno si trovi allo stesso livello finanziario o simile a quello dei club inglesi. È difficile ridurre il divario tra il grande e il piccolo, ma possiamo impedirne la crescita o almeno provare a controllarlo. Ci proviamo con il FFP e, naturalmente, con il fatto che ora 36 club si qualificano per la fase a gironi nelle nostre tre competizioni maschili. Il vantaggio del calcio è che Davide può battere Golia".

Lei parla da anni di un tetto salariale a livello europeo. Sembra che si tratti di trovare una soluzione che renda tutti ugualmente infelici. C'è speranza di procedere?

"È una questione difficile. Un punto di vista è la parte legale, in cui l’UE è piuttosto complicata a riguardo. La seconda è che, con i soldi che arrivano ora dall'Europa, se si limitano significativamente i club europei è una questione di competitività futura. Quindi non siamo vicini al tetto salariale. Ai piccoli club non interessa, alcuni grandi lo vogliono, altri no, e quelli di medie dimensioni lo vogliono. È una situazione piuttosto scoordinata".

