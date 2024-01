Tonetto: "De Rossi non ha esperienza, ma tanti allenatori sono nati così. Voleva arrivare alla Roma, vorrebbe allenarla per tutta la carriera"

RAI RADIO 1 - Max Tonetto, ex calciatore della Roma e compagno di squadra di Daniele De Rossi, è intervenuto durante la trasmissione "Palla al centro" per commentare l'arrivo in giallorosso del suo vecchio capitano nel ruolo di allenatore. Le sue parole:

"Nessuno meglio di Daniele conosce Roma e l'ambiente, i suoi pregi, i suoi difetti e le pressioni quotidiane. È vero che non ha una grande esperienza, ma è anche vero che tanti allenatori sono nati in questo modo. Gli auguro ogni bene. Ora c'è da raddrizzare una stagione che non è nata sotto i migliori auspici, ma che ha ancora tutte le possibilità di essere meglio di quello che è".

Sulle difficoltà che incontrerà:

"Si è preso una bella patata bollente, ma non poteva dire di no a un'occasione del genere, perché è alla Roma dove voleva arrivare e credo vorrebbe allenare per tutta la carriera. Una delle parti difficili per l'allenatore De Rossi sarà prendere le distanze dai suoi ex compagni di squadra e creare dei ruoli, ha già avuto questa esperienza con Nainggolan a Ferrara. Sta nell'intelligenza anche dei giocatori essere bravi a distinguere quello che non è più un loro compagno, ma è diventato l'allenatore".

Sul futuro:

"Ad oggi si vive alla giornata, prima di tutto perché non c'è un direttore sportivo, vedremo chi sarà il successore di Tiago Pinto. Si valuterà il lavoro di questi mesi di De Rossi. Sicuramente i risultati conteranno, sono sempre loro a fare la differenza, però penso non si valuterà tanto un ingresso in Champions o un'ipotetica vittoria in Europa League, quanto riuscirà a seminare in questi mesi sotto il profilo della mentalità e dell'impronta che darà la squadra. De Rossi è un ragazzo intelligente, motivato, sa quello che vuole e deve soltanto metterlo in pratica, è chiaro che quel soltanto è la parte complicata".

Sulla possibilità che cambi modulo:

"Un allenatore intelligente deve valutare quello che ha a disposizione. De Rossi ha avuto grandi allenatori alla Roma e in nazionale, prima di tutto cercherà di capire chi ha disposizione, poi man mano cercherà di imporre le sue idee e di capire il modulo tattico migliore per questa squadra".