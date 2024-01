RADIO ROMANISTA - Max Tonetto, ex terzino della Roma, ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica a tinte giallorosse e ha svelato un interessante retroscena sull'importanza del derby per Daniele De Rossi. Ecco le sue parole: "Spesso con Daniele prima delle partite leggevamo gli striscioni e gli sfottò, si sorrideva. Al derby no. Lui cambiava volto, diventava una maschera. Era un giocatore diverso. Lo viveva da tifoso, era un tifoso che giocava".