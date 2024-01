Tiago Pinto: possibile futuro all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo per il Gm giallorosso

Dal 3 febbraio si chiuderà il rapporto tra Tiago Pinto e la Roma, come annunciato oggi dal club giallorosso. Il futuro del General Manager giallorosso potrebbe essere in Arabia Saudita, come spiega il giornalista Marco Conterio su X. Pronto ad accoglierlo ci sarebbe l'Al Nassr, squadra dove milita Cristiano Ronaldo.

? ?? Dopo l'addio alla #Roma, potrebbe essere in Arabia Saudita all'#AlNassr di Cristiano Ronaldo il futuro di Tiago Pinto ? pic.twitter.com/8BMQZdG9Ci — Marco Conterio (@marcoconterio) January 4, 2024