Terry: "Mourinho è stato il miglior allenatore che abbia mai avuto" (VIDEO)

SKY SPORT - In occasione dei Globe Soccer Awards a Dubai, John Terry ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente televisiva e ha parlato anche di José Mourinho, esonerato due giorni fa dalla Roma. "Mourinho è l’allenatore più speciale che abbia mai visto - le dichiarazioni dell'ex difensore allenato dal portoghese al Chelsea -. Anche lui come Vialli è stato fondamentale per il mio successo. Pensava sempre in avanti e sapeva già cosa avrebbero fatto gli avversari. Ci sentivamo come se fossimo noi contro il mondo. È stato il miglior allenatore che abbia mai avuto".

GUARDA IL VIDEO