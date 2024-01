Tele Radio Stereo: da lunedì 22 gennaio il nuovo palinsesto. Marione sbarca sui 92.7

Da lunedì 22 gennaio Tele Radio Stereo, on air dal 2006, inaugura il nuovo palinsesto, da ascoltare sui 92.7 in FM, attraverso la App ufficiale, lo streaming del sito, visibile in TV sul canale 76 del digitale terrestre e sul canale Twitch ufficiale. Ecco nei dettagli come si svilupperà il palinsesto dalle ore 6 alle 22, con ulteriori novità che verranno annunciate strada facendo.

06:00-07:00

Apre le danze Valentina Catoni, che dà la sveglia alla città di Roma con la rassegna stampa, non soltanto sportiva, miscelata alla musica di qualità e alla condivisione attraverso i social, in modo particolare Twitch e Instagram.

07:00-10:00

A Valentina Catoni si aggiungono Riccardo Cotumaccio e Alessio Nardo, e si dà il via al consolidato format CatoCotuNardo, un appuntamento fisso per le persone che sono a casa e si sono appena svegliate o che sono già in macchina immerse nel traffico, tutti pronti ad ascoltare news e commenti sulla Roma e a ridere di gusto, fra imitazioni azzeccatissime e gag coinvolgenti.

10:00-14:00

la grande novità: l'approdo sui 92.7 del leggendario format Te la do io Tokyo, capitanato da Mario Corsi, per tutti Marione. Passano i decenni, cresce il successo e l'ascolto di un programma catalizzatore di attenzione e consensi, che Tele Radio Stereo ha inserito nel suo palinsesto annunciando l'accordo con Marione come si fa coi più grandi colpi di mercato, che consolida l'importanza di questa emittente.

14:00-17:00

È il momento di Augusto Ciardi, Andrea Corallo e Roberto Infascelli, per commentare i fatti del giorno e proporre grandi collegamenti coi protagonisti della Roma e del calcio in generale, fiore all'occhiello di questo format che ha coinvolto migliaia di super ospiti, spaziando fra temi calcistici nazionali e internazionali, mantenendo la leggerezza di momenti radiofonici che sanno evadere anche dal calcio.

17:00-20:00

on air è la volta Piergiorgio Bruni, Danilo Fiorani e Guglielmo Timpano, che tengono in equilibrio perfetto il contraddittorio, fra la sagacia giornalistica e la loquacità di Piergiorgio e Guglielmo e la mitologica estemporaneità di Danilo. Una miscela esplosiva, con l'intento di stimolare le discussioni proponendo punti di vista originali, passionali e razionali.

20:00-22:00

entra in scena la squadra della sera: Danilo Conforti, Emanuele Sabatino e Simone Voccia non si limitano al riassunto di giornata, perché anticipano i temi che verranno affrontati e approfonditi nelle successive ventiquattro ore, abili nell'accompagnare a casa le persone che staccano tardi dal lavoro, con news, spunti e musica selezionata.

LE PARTITE DELLA ROMA

Tele Radio Stereo continua a seguire tutte le partite della Roma, raccontate da Alessio Nardo e Andrea Corallo. Il pre partita, il match e il commento successivo, arricchito dai pareri degli opinionisti e dalle reazioni a caldo degli ascoltatori, con gli aggiornamenti dell'inviato Lorenzo Pes inviato a Trigoria; il tutto, con Micaela Del Monte a coordinare la redazione. La Roma, anche quando scende in campo, sempre con gli ascoltatori. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Grazie a un palinsesto che dal 2006 è sempre in movimento.