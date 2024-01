Tagliavento: "Mourinho grandissimo comunicatore. De Rossi? Capitano tosto e leale, Roma è la sua culla"

TAG24 - Paolo Tagliavento, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato un'intervista al sito e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'addio di José Mourinho e sull'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Ecco le sue parole: "Mourinho era un grandissimo comunicatore e sfruttava alcune polemiche per distogliere l’attenzione dalle problematiche che aveva in squadra. A De Rossi ho fatto i miei complimenti perché l’ho conosciuto personalmente in campo, dove era un capitano tosto ma sempre leale. Sono convinto che userà questa lealtà anche per gestire la propria squadra. Roma è la sua culla".

