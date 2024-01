Supercoppa: striscione dei tifosi arabi contro la Lazio durante Napoli-Fiorentina (FOTO)

Questa sera si è giocata la prima semifinale di Supercoppa Italiana a Riad tra Napoli e Fiorentina, con i partenopei che hanno conquistato la finale con un perentorio 3-0 (in gol Simeone e Zerbin con una doppietta). In uno stadio vuoto in più settori però è risaltato all'occhio uno striscione di alcuni tifosi arabi contro la Lazio di Maurizio Sarri (Lazio m****), nonostante la partita in questione non riguardasse la squadra biancoceleste. Domani Inter-Lazio deciderà quale sarà l'altra finalista della competizione.