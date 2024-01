Stadio Roma, la commissione Ambiente di Roma Capitale: “Evitare lo sfruttamento del territorio”

"L'area oggetto del progetto per lo stadio della AS Roma nel quadrante ex Sdo di Tiburtina-Quintiliani-Pietralata è destinata dal Piano regolatore generale vigente a divenire il parco di Pietralata ed è attualmente ricoperta per la maggior parte da un bosco urbano, con una fauna e flora unica per il contesto cittadino. Insomma, un'area che sta a significare ambiente, ecologia, aria pulita, lotta all'inquinamento di un quadrante tra i più sfruttati di tutta Roma. Il progetto dello stadio, nel quale all'inizio doveva essere contemplata la presenza di ben due parchi e la piantumazione di due alberi, secondo la denuncia delle associazioni e dei comitati di quartiere parrebbe configurarsi quasi completamente come una colata di cemento, con pochi spazi verdi discontinui. Se così davvero fosse, raccogliamo il grido di allarme dei comitati e dei cittadini di zona e chiediamo ulteriori e urgenti approfondimenti in merito al Comune, perché le esigenze della sostenibilità ambientale devono avere la preminenza su ogni altra logica di sfruttamento intensivo del territorio". Così in una nota congiunta il vicepresidente della commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco (M5S) e la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo.

(Italpress)