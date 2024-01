Spunta Maurice del Rennes. Vivell resta sullo sfondo

IL TEMPO - Pochi giorni alla fine del mercato e, di conseguenza, pochi giorni per scoprire il prossimo direttore sportivo della Roma dopo l'addio ufficiale di Tiago Pinto tra una settimana. Dopo un casting durato settimane, i Friedkin si preparano all'annuncio con le quotazioni dei nomi che variano di continuo. Perde forza la candidatura di Mitchell, che potrebbe finire al Man United nonostante i dialoghi con i giallorossi. L'inglese, da sempre corteggiato anche dai Red Devils, è stato in cima alla lista sin dall'inizio assieme all'ex Lipsia Vivell, che oggi resta sullo sfondo col connazionale Neppe che ha appena lasciato il Bayern. Più difficile che si vada sul «matematico» Edwards (ex Liverpool) che oggi ha una società di consulenza sportiva assieme al collega Graham. Dalla Francia spunta anche il nome di Florian Maurice, attuale direttore tecnico del Rennes che vorrebbe lasciare la Bretagna. Per lui una vita al Lione prima di sposare i rossoneri.