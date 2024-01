Spinazzola: lesione al quadricipite sinistro. Out con Al-Shabab e Salernitana

Uscito nel corso del primo tempo della sfida contro il Verona per un fastidio alla coscia sinistra, Leonardo Spinazzola è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione al quadricipite sinistro. Il terzino giallorosso non sarà a disposizione di Daniele De Rossi né per l'amichevole contro l'Al-Shabab in programma mercoledì a Riad né per la gara di campionato contro la Salernitana prevista per lunedì sera all'Arechi. Spinazzola, poi, sarà valutato la prossima settimana.