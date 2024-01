Simplicio: "La vittoria nel derby può cambiare la stagione della Roma. Il rinnovo di Mourinho deve arrivare il più velocemente possibile"

TAG24 - Fabio Simplicio, ex centrocampista della Roma, ha rilasciato una lunga intervista e tra i vari temi trattati si è soffermato sul rendimento della squadra giallorossa, sul Derby della Capitale di Coppa Italia e sul rinnovo di José Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni.

Ieri la miglior Roma della stagione. Potrebbe essere quella prestazione capace di dare nuova energia in vista del futuro?

“Assolutamente sì, hanno giocato con coraggio contro un’Atalanta forte fisicamente e tecnicamente, bisogna correre tanto per giocarsela come si deve. Ho visto una Roma forte, nel segno di Dybala e Lukaku, sono impressionanti e fanno la differenza. Con loro due in forma vedo una squadra veramente decisa”. [...]

La Roma può fare bene sia in campionato che in Europa League?

“Certamente, la squadra è preparata, con una bella rosa. Il centrocampo mi piace, tutti quei ragazzi a disposizione di Mourinho sono dei campioni, molti sono Nazionali e questo sicuramente vuol dire qualcosa. La Roma è forte, bisognerà aspettare che arrivino vittorie con continuità, ma secondo me può fare bene sia in Italia che in Europa”.

Mercoledì arriva il derby, tu lo conosci bene. Che partita sarà?

“Il derby è una partita a parte, diversa sotto ogni punto di vista, dove si riescono a trovare energie anche quando magari non ci sono. Può essere la partita che può cambiare la stagione della Roma, il derby è sempre speciale. [...] La Roma questa partita la può vincere, e anche bene”.

In tutto ciò il rinnovo di Mourinho non arriva. La società deve spingere oppure vedere altri nomi?

“Sicuramente, il più velocemente possibile. È un grande, arrivato a Roma ha cambiato mentalità. È un campione vero tra gli allenatori e bisogna continuare con lui”.

