Settore giovanile: 135 milioni incassati dalla Roma per le cessioni di giocatori del vivaio. Terza in Italia dietro Atalanta e Inter, 42esima nel mondo

Il Cies, l'osservatorio del calcio, ha pubblicato una classifica delle squadre europee che hanno ottenuto maggiori incassi dalla cessione di giocatori cresciuti nel vivaio. A guidare la graduatoria c'è il Benfica con 516 milioni incassati dal 2014 al 2023, seguita dall'Ajax ma a grande distanza, con un incasso complessivo di 376 milioni.

La prima italiana in classifica è l'Atalanta, al 10° posto, che ha venduto giocatori fatti in casa per 250 milioni. Per trovare la seconda squadra italiana bisogna scivolare al 41° posto con l'Inter, subito dietro c'è la Roma, terza italiana e 42esima nel mondo. Per i nerazzurri 135 milioni arrivati dalle cessioni di giocatori del settore giovanile, 131 per i giallorossi.

(football-observatory.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE