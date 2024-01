Francesco Totti potrebbe essere uno degli ospiti di Sanremo 2024. Secondo quanto riportato dal sito, Amadeus starebbe spingendo per avere il Capitano sul palco dell'Ariston e le trattative sarebbero in corso. Per l'ex numero 10 della Roma non sarebbe la prima volta, dato che già nel 2017 partecipò all'evento come ospite.

