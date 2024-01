Salernitana, Inzaghi come Mourinho: "Il rigore è da VAR"

Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 nel derby campano contro il Napoli: "Il rigore è da VAR, giusto, che non sarebbe mai stato fischiato come il fallo di Demme che sul gol del 2-1 dato una gomitata al mio giocatore però, al di là di questo, non mi è piaciuto nemmeno l'atteggiamento. Gli arbitri pretendono rispetto ma a fine primo tempo non mi guardavano neanche in faccia e non va bene. Così ci sentiamo presi in giro, non vogliamo fare la vittima sacrificale. Siamo la Salernitana, vogliamo combattere con tutti".