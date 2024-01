Rosella Sensi: "Avrei fatto a Totti un contratto a vita da dirigente". Il Capitano: "Ciao sorellina, un abbraccio". Montella: "Gli anni alla Roma sono sinonimo di gioia e allegria" (VIDEO)

RAI 1 - Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha rilasciato un'intervista al programma dell'emittente televisiva 'Aspettando la volta buona' e tra i vari temi trattati si è soffermata su Francesco Totti. Ecco le sue dichiarazioni.

Che cosa avresti fatto al posto di quella dirigenza con Totti?

"Francesco è la Roma, è un simbolo del calcio italiano. Ha dato un sogno e lo può dare a tante persone. Io gli avrei fatto un contratto a vita da dirigente perché se lo meritava non per fargli un regalo. Francesco avrebbe dato qualcosa a tutti quelli che sono passati da Roma".

Sulla separazione tra Totti e Ilary?

"Mi dispiace tantissimo, era una famiglia bellissima, erano due persone che con il loro carattere si compensavano, poi non entro nel merito della loro relazione".

Sono arrivate delle minacce, come le hai gestite?

"Sono stata molto contestata e ho fatto passare un po’ di tempo per tornare a parlare della Roma. Arrivavano delle lettere con dei proiettili, cercavano di proteggermi senza dirmi la quantità di lettere minatorie che arrivavano per farmi lavorare più tranquilla. La mia famiglia con la polizia si sono occupati della faccenda. Da mamma la mia preoccupazione era mia figlia. Mi tiravano i sassi dalla strada. Non voglio fare pena perché sono stato fortunata a fare questo lavoro ma è sicuramente una restrizione di libertà importante".

Durante il corso della trasmissione Francesco Totti e Vincenzo Montella hanno mandato un videomessaggio a Rosella Sensi: "Ciao sorellina, ti mando un saluto e un abbraccio grande grande. Un bacione, ciao bella. A presto", le parole di Totti.

"Ciao Rosella, so che sei dalla mia amica Caterina. Ti mando un caloroso saluto da Istanbul. Il ricordo degli anni 2000 passati insieme alla Roma per me è sinonimo di gioia e allegria, ci siamo divertiti tantissimo sia per i risultati sia per il rapporto che si era creato con te e con la tua famiglia. Un abbraccio", il messaggio di Montella.

Rosella Sensi commenta così su Instagram: "Totti e Montella, anzi Francesco e Vincenzo. Non sono solo due grandi campioni, sono amici e compagni di un bellissimo viaggio. Li ringrazio davvero per questo pensiero, passano gli anni ma io li ho sempre nel cuore e auguro a loro le migliori fortune in tutti i campi della vita".