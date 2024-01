Rosella Sensi: "Mourinho un trascinatore. Derby? Sono scaramantica, non riesco a vederlo allo stadio"

CENTRO SUONO SPORT - Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è intervenuta ai microfoni dell'emittente radiofonica durante la trasmissione 'Te la do io Tokyo' e si è soffermata sulla sua esperienza nella Capitale, su Mourinho e sul derby. Ecco le sue parole.

Il passaggio di proprietà?

“Una volta uscita dalla Roma, avevo difficoltà proprio a girare perché le aspettative dei tifosi erano altre. Poi la memoria non manca a nessuno e si è ricordato tutto quello che di bello è stato fatto, una cosa che mi fa estremamente piacere. Poi ieri ho detto cose che non avevo mai detto…. Io ricordo, non vi dico un collega, ma una persona che parlava alla radio che sperava che la Roma andasse in B così noi andavamo via. Questa credo sia l’antitesi del tifoso romanista, a prescindere da chi c’è. Io, per esempio, non sopportavo la precedente gestione ma per me la Roma doveva vincere: non esisteva altro".

Mourinho?

"È un grande allenatore, un trascinatore. Io lo condivido anche quando non sarebbe giusto farlo perché lui non fa cose di pancia, ragiona, ci pensa sempre. Sono intervenuta poco fa a Radio Rai e mi sono state riportate le parole di Lotito ma ho risposto che se fosse stato per merito la Roma avrebbe vinto tantissimo e che gli errori sono umani. Chi ha gli occhi per vedere, vede e noi li abbiamo. Forse anche lui ha dato un po’ di ragione alla Roma e a Mourinho".

Come vivi il derby?

“Aiuto… con tante scaramanzie, anche se non le racconto. La prima è che non riesco ad andare allo stadio a vederlo. È successo una volta con Ranieri in panchina e abbiamo vinto. Io non riesco ad andare e la vivo come sempre, in un certo modo”.