Roma: Massara si è promesso ai giallorossi, attesa la firma in primavera. Può arrivare anche Modesto

È arrivata nel pomeriggio l'indiscrezione che Tiago Pinto, in mattinata, ha messo a conoscenza la squadra che il suo incarico in giallorosso terminerà alla fine del prossimo mercato, il 1 febbraio. E dunque si aspetta di conoscere chi raccoglierà l'eredità del portoghese col nome di Frederic Massara che, secondo quanto riportato, "si è promesso alla Roma".

Contatti costanti, vengono definiti, quelli tra l'ex collaboratore di Sabatini, col quale ha lavorato proprio a Roma, e i Friedkin negli ultimi mesi. La possibilità di tornare in giallorosso con un ruolo chiave lo stimola parecchio al di là di ogni discorso economico e in primavera si attende l'incontro decisivo per la firma dell'accordo con la Ceo Souloukou. L'arrivo di Massara però non chiuderebbe le porte a Modesto, attualmente al Monza, e anche lui accostato spesso alla Roma negli ultimi tempi.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE