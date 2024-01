Rocca (pres. Regione): "Bellissimo avere tre squadre in A: in ordine di nascita Lazio, Frosinone e Roma"

Nel corso della conferenza stampa per presentare l'accordo di sponsorizzazione tra Regione e Lazio per far apparire la scritta visitlazio.com sulle maglie dei biancocelesti in Supercoppa Italiana, è intervenuto anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Noi come regione dobbiamo sfruttare ogni canale di diffusione per mostrare le bellezze di questo territorio e non solo di Roma. La competizione sarà trasmessa in 180 paesi e questo dato parla da solo. Riad, poi, ci ha già portato fortuna e non dico altro. Le società calcistiche hanno un peso, noi come regione abbiamo tre squadre in Serie A e questa è una cosa bellissima. Vado in ordine di nascita: Lazio, Frosinone e Roma - ha detto Rocca citando anche la Roma -. Da parte nostra dobbiamo utilizzare la loro immagine, anche con le altre due qualora dovessero giocare la Supercoppa. Questi giovani hanno una fattore di comunicazione di cui forse non sono neanche consapevoli. Questa possibilità è importante, non potevamo farcela sfuggire. Domani so che la squadra partirà e faccio il mio in bocca al lupo dopo una settimana importante, nella settimana che la seconda lo sia altrettanto, gli auguro di tornare con la coppa, in quel caso farò pagare la cena a Lotito (ride, ndr)".