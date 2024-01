Pastore e l'ipotesi ritiro: "Devo operarmi all'anca, tornare in campo sarebbe un miracolo" (VIDEO)

PRIME VIDEO SPORT FRANCE - Javier Pastore, ex centrocampista della Roma, sembra intenzionato a dire addio al calcio. Il calciatore argentino, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Qatar SC, ha rilasciato un'intervista alla piattaforma streaming e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla possibilità di ritirarsi. Ecco le sue parole: "Devo operarmi all’anca. Sinceramente lo faccio per avere una vita migliore e per non avere più dolori. Sento dolore ogni giorno anche nella vita normale. Sento dolore tutti i giorni, non solo quando gioco al calcio, ma anche nella vita normale. Quest'estate dovrò vedere come mi sento, se posso continuare a giocare o no, e prenderò una decisione. Per ora sono in stand-by. Ma tornare in campo sarebbe un miracolo, di testa già non ci sono quasi più. Ma non si può mai escludere".