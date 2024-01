Il successo di Dan Friedkin si espande anche nel mondo del cinema. Quest'oggi sono state ufficializzate le nomination per gli Oscar del 2024 e tra i vari candidati al premio 'Miglior film' c'è anche "Killers of the Flower Moon", di cui il presidente della Roma è produttore.

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/UFNHnQBZsE — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024