Nasce Radio Manà Manà Sport: il palinsesto e i protagonisti

L'8 gennaio verrà inaugurata una nuova emittente sportiva a tema Roma, della Cusano Media Group dal nome Radio Manà Manà Sport Roma. Il quotidiano online dell'università Cusano svela il palinsesto e i protagonisti attraverso un'intervista al direttore artistico Giuseppe Lomonaco:

“Partiremo la mattina presto con una rassegna stampa dalle 6 alle 7. Poi ci sarà poi un programma dalle 7 alle 10 condotto da Gabriele Conflitti e Debora Carletti un duo giovane e dinamico che aprirà la giornata informandoci e intrattenendoci. Dalle 10-14 orario di punta per le radio sportive romane: avremmo quello che se fossimo una squadra di calcio sarebbe il capitano: cioè Galopeira. Con lui in studio Giampiero Maini ed Emaneule Zotti il contenitore vedrà la partecipazione di Alessandro Austini alle 13 e di Filippo Biafora alle 11. Le soprese sono tante, non posso svelarle tutte. Nel pomeriggio è previsto un salotto sullo sport da una prospettiva romanista. Con me ci sarà un maestro di giornalismo e stile come Stefano Petrucci, colonna portante del nostro progetto. Insieme a noi un giovane in rampa di lancio Matteo Cirulli. Apriremo il nostro salotto buono a figure importanti del giornalismo sportivo: una fra tutte Maurizio Pistocchi spirito libero e straordinariamente competente. Sono felicissimo di avere con noi Giuseppe Pastore, Angelo Mangiante, Paolo Assogna e Matteo De Santis…sarà il modo anche per allargare un po’ il dibattito a tutto ciò che le ruota intorno alla Roma. Avremo un occhio anche per lo sport in generale. Dalle 16 alle 19 uno dei programmi più amati dell’etere delle radio romaniste: Federico Nisii e Pietro Torri, una coppia consolidata”. L’adesione a questo nuovo capitolo del nostro progetto da parte di Nisii è stata fondamentale. Ha convinto e caricato ulteriormente anche me e gli altri. Poche persone a Roma sono più amate d lui e di Piero Torri. Piero incarna la passione irrazionale e avvolte illogica del tifoso. Con loro due in studio siamo tutti davvero molto felici del ritorno nella nostra squadra di Daniele Cecchetti che curerà anche le radiocronache. Alle 17 ci sarà l’appuntamento fisso con Davide Moscardelli e alle 18 in punto quello con monumento del giornalismo sportivo italiano Mimmo Ferretti.

Alle 19 alleggeriremo con un compendio alla giornata condotto da quel meraviglioso imbecille di Stefano Valvo. Non vediamo l’ora di cominciare.”

(tag24.it)

