Mourinho: prosegue la trattativa con l'Al Shabab. Possibile offerta per un giocatore della Roma

José Mourinho potrebbe ritrovare clamorosamente la Roma. Ma da avversario, tra neanche una settimana. Come si scrive da ieri sera dall'Arabia, infatti, l'ex allenatore giallorosso è in trattativa con l'Al Shabab che sarà avversario della Roma proprio nell'amichevole in programma la prossima settimana.

Secondo quanto riportato, Mourinho avrebbe posto delle condizioni che il board del club ha accettato dopo 72 ore di riflessione. Ci sarebbe anche un'offerta per un giocatore della Roma, l'obiettivo sarebbe naturalmente quello di puntare alla vittoria del campionato nell'avventura dello Special One che non sarebbe inferiore all'anno e mezzo di durata. Con un ingaggio, neanche a dirlo, da capogiro.

Un accordo che però non sembra così imminente, almeno a dar retta a quanto scrive su 'X' Ben Jacobs specificando come Mourinho sia un obiettivo dell'Al-Shabab ma non in una trattativa così avanzata come viene raccontato.

Suggestions Jose Mourinho has already agreed to take the Al-Shabab job are premature. Mourinho is a Saudi target. Al-Hilal also tried last summer, and Mourinho has said he will likely manage in Saudi one day. But as of now nothing is as advanced as some reports suggest.?? pic.twitter.com/rE7xJIO8CJ

