Mourinho e la Roma: il tecnico pensa di chiedere i danni d'immagine al club

Non sembra essere finita benissimo la storia tra la Roma e Josè Mourinho. Come scrive il sito del quotidiano sportivo, infatti, i legali del tecnico portoghese hanno subito prospettato alla società un rilevante danno d’immagine per le modalità della decisione presa dai Friedkin. Con queste premesse, si legge, appare chiaro come Lina Souloukou abbia dovuto dare forfait in extremis al suo impegno a Globe Soccer per l’evento in programma oggi a Dubai. L’a.d. giallorosso ha dovuto rinunciare proprio per occuparsi delle vicende interne, a cominciare dal confronto con i legali di Mou, nel tentativo di evitare queste pericolose code giudiziarie.

(gazzetta.it)

