Mourinho e il bacio alla Conference, il manifesto esposto dai tifosi per le vie della città: "Grazie mister" (FOTO)

Nonostante l'esonero, i tifosi della Roma non dimenticano José Mourinho. Nelle ultime ore sono infatti spuntate per le vie della città delle immagini ritraenti lo Special One mentre bacia la coppa della Conference League: "Grazie mister", il messaggio che accompagna le foto. Inoltre nella notte alcuni romanisti hanno affisso uno striscione contro la società e i calciatori, esaltando invece l'allenatore giallorosso: "Società fantasma, giocatore senza p***e. Onore a te José Mourinho".