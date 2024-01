Mourinho, arriva la replica di Massimo Mauro: "Se cerca un nemico, non sono disponibile" (VIDEO)

SPORT MEDIASET - Al termine di Roma-Cremonese, José Mourinho aveva 'cercato' Massimo Mauro nelle interviste post partita con l'emittente televisiva. "Per un ex calciatore, non rispettare gente che mangia nello stesso piatto dove lui ha mangiato, che saremmo noi, è una brutta cosa", aveva spiegato l'allenatore portoghese rivolgendosi ai commenti dell'opinionista.

Ed è arrivata, durante la trasmissione 'Pressing', la replica di Massimo Mauro: "Se ha bisogno di un nemico, io non sono disponibile, se vuole parlare di calcio, lo faremo quando ci incontreremo. Lo ascolterei per un mese quando parla di calcio. E’ un grande comunicatore, non fa mai niente a caso, avrà avuto i suoi motivi. E’ il mio lavoro, i miei interlocutori sono l’azienda per cui lavoro e la mia coscienza".