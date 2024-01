Milan, Florenzi: "Felice per De Rossi, ero quasi più emozionato di lui"

SPORT MEDIASET - L'ex terzino giallorosso Alessandro Florenzi, al Milan dalla stagione 2021/22, ha rilasciato un'intervista esclusiva al sito sportivo, parlando tra le altre cose anche della sua reazione alla scelta della Roma di annunciare Daniele De Rossi (suo ex compagno di squadra) come nuovo tecnico giallorosso. Queste le sue parole: "Sono felice per un amico, quando ho letto che c’era questa possibilità ero quasi più emozionato di lui".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE