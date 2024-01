Mexes: "Se a De Rossi serve una mano in difesa io ci sono. Spero che gli andrà tutto bene"

RETESPORT - L'ex difensore della Roma Philippe Mexes (dal 2004 al 2011) ha voluto mandare un messaggio ai microfoni dell'emittente radiofonica nei confronti di Daniele De Rossi, suo ex compagno di squadra e nuovo tecnico giallorosso. Queste le sue parole: "Ti faccio gli auguri. So che sei impegnato. Un pensiero a te e a tutta la squadra. Spero che andrà tutto bene come tu vuoi. Se ti serve una mano per il difensore in panchina io ci sono. A parte gli scherzi, qualsiasi cosa io ci sono. Hai il mio numero, cercherò di passare a Trigoria a salutarti, un grande abbraccio e sempre forza Roma".