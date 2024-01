"Si può esonerare Mourinho?". Risposta secca: "No, non si può". Marco Materazzi non ha dubbi e parla così all'emittente radiofonica griffata dalla Lega italiana: "Non lo dico per affetto, ma per quello che il mister ha dato in questi 3 anni alla Roma. Probabilmente ci sono state difficoltà anche nel gioco, ma quando dice che il gioco cambia con Dybala o senza ha ragione. Senza l’argentino, mi dispiace per chi ha provato a sostituirlo, la qualità scema tantissimo".

(Radio Serie A)