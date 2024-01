Marino (ex dt Udinese): "Consiglierei alla Roma di prendere un ds italiano. Massara? Ragazzo straordinario e competente"

CUSANO ITALIA TV - Pierpaolo Marino, ex direttore tecnico dell'Udinese, è intervenuto durante la trasmissione “Cose di Calcio” e tra i vari temi trattati ha parlato anche del possibile nuovo ds della Roma e di Massara. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo una classe di direttori sportivi giovani emergenti che sono molto bravi. Su Massara posso dire che avendolo valorizzato io a Pescara lo conosco benissimo. È un ragazzo straordinario, competente, serio, un lavoratore umile e non posso che dire bene di lui. Alla Roma ultimamente i direttori sportivi esotici, esteri non hanno fatto cose straordinarie a dire la verità, quindi, dovessi dare consiglio disinteressato, direi di prendere un italiano perché sa già mettersi nel contesto in maniera adeguata”.