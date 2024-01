Lotito: "Senza il Decreto Crescita, Lukaku e Mourinho non sarebbero mai venuti e non avrebbero pagato le tasse in Italia"

Il numero uno della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a margine del congresso romano di Forza Italia dopo essere stato interpellato sull'emendamento proposto al Decreto Milleproroghe che cancellava i benefici fiscali per il mondo del calcio: "C’è una legge dello Stato che riguarda tutte le categorie e solo nel 7% lo sport complessivamente, non solo il calcio, che prevede la possibilità di agevolazione fiscale, ma è un vantaggio per lo Stato perché porta incrementi di ricavi. Ad esempio, Lukaku e Mourinho non sarebbero mai venuti in Italia senza e non avrebbero pagato le tasse in Italia quindi in questo modo incrementi il gettito non è che lo perdi".