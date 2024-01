Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma e si è soffermato sulla situazione finanziaria del club giallorosso. Le sue parole: “De Rossi è stata una scelta intelligente, ha ricompattato l’ambiente, è stato un punto di riferimento”. Poi un commento sulla situazione finanziaria della Roma: “Dovevano essere già falliti. Mica non mettono i soldi. Che fanno? Non trasformano i soldi in capitale…”

(Adnkronos)