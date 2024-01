L'incredibile Juha: 75 volte al seguito della Roma nel 2023. E ieri anche in Arabia... (FOTO)

Ormai si può dire con certezza, dove c'è la Roma c'è Juha e il Roma Club Finlandia. Nell’anno solare nel 2023 il tifoso Juha ha fatto un nuovo record pazzesco: in totale settantacinque presenze, comprese anche le partite di Roma Femminile e Primavera. Divise tra 42 partite in casa e 33 in trasferta, per quanto possa risultare aleatorio il concetto di trasferta quando si vive in Finlandia.

Questo il racconto di Juha: "Appena confermata l’amichevole contro l'Al Shabab ho guardato il mio calendario e ho visto che sarei stato a Roma il fine settimana precedente, per Roma-Verona, e quello successivo, con la gara della Roma Femminile contro la Sampdoria e la trasferta di Salerno in programma. Poi ho iniziato a cercare voli da Roma a Riad e questa volta sono stato molto fortunato: ho trovato subito i voli giusti e anche molto economici. Viaggiare non è sempre costoso, ho pagato soltanto 85 euro per un volo di andata e ritorno. La serata all’Alawwal Stadio è stata meravigliosa. Oltre il risultato positivo, è stato bellissimo conoscere i soci del Roma Club Arab World. La Roma unisce. È sempre incredibile scoprire come l’amore per la Roma non conosca limiti. La Roma è globale e Roma è per tutti. Ora ho anche nuovi fratelli arabi giallorossi in Arabia Saudita".