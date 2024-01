"Le Iene": nella puntata di domani nuovi dettagli sulle presunte anomalie del sistema arbitrale italiano

Domani, martedì 30 gennaio, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Dopo il clamore mediatico destato dallo scorso servizio in cui, in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di serie A ha riportato quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia, Filippo Roma torna sul tema. Nel video in onda domani l’arbitro anonimo torna a parlare aggiungendo nuovi dettagli e con un resoconto della riunione organizzata da Gianluca Rocchi con tutta la squadra arbitrale. E ancora, le testimonianze di altri tre regolatori di gara che raccontano delle denunce fatte, sia sull’operato che sul loro contratto di lavoro.