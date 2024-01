Lazio, Lotito: "Esonero Mourinho? Non mi interessano i problemi degli altri. Purtroppo non tutti hanno lo stesso buon gusto..."

ADNKRONOS - Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato l'esonero di José Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni: "Non mi interesso dei problemi degli altri, non commento cose che non mi riguardano e non conosco, spero che non lo facciano gli altri con me. Ognuno sa quello che succede in casa sua, purtroppo non tutti hanno lo stesso buon gusto…".