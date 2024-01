Juventus, Allegri: "Huijsen? La società ha fatto una scelta, solo il campo dirà se sarà stata corretta"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match contro la Salernitana. L'allenatore ha risposto anche in merito alla cessione di Dean Huijsen alla Roma (si attende il comunicato ufficiale): «Huijsen? La società ha fatto una scelta insieme al ragazzo, vedremo cosa dirà il campo, solo lì si vedrà se la scelta sarà stata corretta».