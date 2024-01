Iffhs: Marciniak miglior arbitro del 2023. Orsato al 2° posto

Il polacco Szymon Marciniak è stato nominato miglior arbitro maschile del mondo del 2023 dalla Federazione internazionale degli storici e della statistica del calcio (Iffhs). Il 42enne polacco ha vinto il premio con 175 punti, seguito dall'italiano Daniele Orsato con 95 e dal francese Clement Turpin con 64.

Marciniak aveva vinto anche il premio 2022 dopo la sua prestazione nell'arbitrare la finale della Coppa del Mondo Fifa 2022. Nel 2023 ha arbitrato la finale di Champions League tra Manchester City e Inter a Istanbul. "È stato un anno fantastico con belle partite e buone decisioni, ma come succede negli arbitri, ci sono state anche decisioni che avrebbero dovuto essere migliori", ha detto Marciniak. "Ringrazio la mia squadra, la mia famiglia e tutti gli amici per avermi sostenuto sempre e ovunque. Auguro un felice anno nuovo a tutti gli appassionati di calcio. Ricordatevi che non esiste calcio senza arbitri, quindi rispettateci", ha concluso.