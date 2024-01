Dean Huijsen non ci sarà domani nell'amichevole che la Roma farà a Riyadh contro l'Al Shabab. Per il difensore classe 2005 si tratta semplicemente di riposo precauzionale per un sovraccarico agli adduttori che non sembra destare preoccupazione: il giocatore sarà a disposizione per la trasferta con la Salernitana di lunedì prossimo.