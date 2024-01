Graziani 'risponde' a Mourinho: "Rispetto il suo pensiero, ma con questa rosa può fare di più"

RAI RADIO 2 - Ciccio Graziani, ex calciatore della Roma, ha commentato la conferenza stampa di José Mourinho pre Milan-Roma durante la trasmissione 'Campioni del Mondo'. "Il potenziale della squadra non è paragonabile a quello di chi lotta per il 4° posto, ma la gente pensa che io sia Harry Potter", dice lo Special One. Ma Graziani non sembra essere particolarmente d'accordo: "Rispetto il suo pensiero, ma con la squadra che allena e avendo il terzo monte ingaggi della Serie A, mi sembra che la posizione in classifica che occupa la Roma e ciò che stiamo venendo fino a oggi non soddisfi nessuno. Neanche lui secondo me. Mourinho può contare su giocatori con una qualità tecnica tale da poter fare qualcosa di più".