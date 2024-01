Gravina: "Arbitri italiani apprezzati a livello internazionale, ma noi non comprendiamo la loro qualità"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto in conferenza stampa a margine del consiglio federale odierno e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'operato degli arbitri italiani. Ecco le sue dichiarazioni: "La qualità dei nostri arbitri è alta e a livello internazionale sono i più utilizzati nelle competizioni. Quello che non capisco è come sia possibile che le leghe ci chiamano per la nostra esperienza ma noi non comprendiamo la qualità dei nostri direttori di gara. Escluso questo turno di Serie A abbiamo avuto 206 partite di Serie A, con 1076 check da Var, di questi sono stati rilevati 91 errori. Di questi 91, poi, 82 sono stati corretti e 9 no. Vuol dire che la percentuale di errore con il Var si è ridotto allo 0.84, mentre senza tecnologia sarebbe quasi del 9%".