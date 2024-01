Giannini: "Mi auguro che De Rossi resti alla Roma, lo merita. Solo lui avrebbe potuto sostituire Mourinho"

ADNKRONOS - Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma, ha rilasciato un'intervista all'agenzia di stampa e si è soffermato sul momento della squadra giallorossa e sull'operato di Daniele De Rossi da tecnico dei capitolini. Ecco le sue parole.

Due partite, due vittorie con doppio 2-1: Daniele De Rossi deve restare sulla panchina della Roma anche nella prossima stagione?

“Io me lo auguro, lo spero anzi lo tifo: perché lo merita, perché è uno che già da giocatore ha dimostrato intelligenza tattica, intelligenza nella gestione della propria immagine, è un personaggio, quindi è giusto che sia lì. Non c’erano dubbi secondo me, perché comunque è un ragazzo intanto intelligente, poi conosce l’ambiente e questo credo che sia un piccolo grande vantaggio”.

Il fatto di incontrare due squadre, Verona e Salernitana, messe male in classifica non è un vantaggio?

“Primo, è sempre importante iniziare bene, a prescindere dagli avversari, poi è più difficile giocare con quelle che si devono salvare rispetto a quelle che magari sono in una classifica leggermente più tranquilla. Perché le seconde giocano spensierate, mentre invece chi si deve salvare chiude gli spazi e diventa tutto più difficile”.

Quindi non è stata solo una scelta di bandiera dei Friedkin, ma una scelta anche sportiva?

“Secondo me hanno centrato le due cose, sia l’aspetto puramente di immagine e di carisma che può avere De Rossi all’interno della Roma e dei suoi tifosi, e anche un fatto di conoscenze, un fatto di prendere un personaggio che è stato un grande giocatore, che ha fatto bene e che stava intraprendendo la carriera di allenatore. E’ giovane, ha idee, è giusto che sia stata fatta una scelta come questa. Credo che solo lui potesse subentrare dopo un personaggio come Mourinho”.