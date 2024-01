Gemitaiz: "Difficilmente ho visto la Roma giocare male come con Mourinho. A De Rossi voglio bene come a Totti"

Il rapper romano Gemitaiz, in un'intervista, ha parlato anche della sua passione per la Roma, commentando così l'avvicendamento in panchina: "Difficilmente ho visto giocare alla Roma un calcio brutto come con Mourinho in questa stagione. Ma con lui abbiamo vinto una Coppa e gli voglio bene. Forse avrei aspettato la fine della stagione per esonerarlo, mi è dispiaciuto a livello umano. A livello tattico, invece, serviva una rivoluzione e spero stia arrivando. Sono pro De Rossi, gli vuoi bene come vuoi bene a Totti e da romanista hai già la certezza che si farà in venti e darà fuoco a Trigoria se ci sarà bisogno per far giocare bene la squadra. Come quando gioca Bove, sai già che darà tutto".

(gianlucadimarzio.com)

