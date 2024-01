Futuro Mourinho: contatti tra il portoghese e l'Al-Shabab

Dopo essere stato esonerato dalla guida della Roma, il futuro di José Mourinho potrebbe essere presto in Arabia Saudita. Come scrive il giornalista Turki Alghamdi su X infatti ci sarebbero stati dei contatti tra il tecnico portoghese e l'Al-Shabab, con lo Special One che avrebbe già dato la sua disponibilità. Il club però dovrebbe prima ottenere il permesso dalla Commissione Finanze del Ministero dello Sport per poter assumere il tecnico portoghese.

بعد التأكد وخذوا العلم الوكاد ??? :

جوزيه مورينهو منح موافقته بشكل رسمي لإدارة الشباب ، والصفقة الآن تنتظر فقط موافقة اللجنة المالية في وزارة الرياضة . pic.twitter.com/HMQ4YLUao0 — Turki Alghamdi (@zlatan_gh) January 18, 2024