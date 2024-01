Sono giorni a dir poco frenetici per il nuovo tecnico giallorosso Daniele De Rossi, in vista della delicata sfida di sabato pomeriggio contro il Verona. Uscendo questa sera da Trigoria l'ex capitan futuro è stato fermato per diversi minuti dai tifosi presenti, con cui ha parlato e scattato foto. Domani alle 10 la prima conferenza stampa alla vigilia di questa importante partita.