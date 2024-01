FOTO - Il Capodanno dei giallorossi. Oggi appuntamento a Trigoria per la ripresa

Capodanno casalingo per i giallorossi. Tra poche ore si ritroveranno al “Fulvio Bernardini” di Trigoria per preparare la gara di Coppa Italia contro la Cremonese in programma il prossimo 3 gennaio alle 21. Inseparabile il quartetto composto da Cristante, Pellegrini, Spinazzola e Mancini: gli azzurri hanno trascorso l’ultima notte dell’anno insieme con le rispettive famiglie. Auguri speciali arrivano da Paulo Dybala, che ha fatto un post sul suo account Instagram ringraziando in particolare i suoi tifosi: “Che viaggio incredibile è stato il 2023! Ogni gol, ogni vittoria, ogni momento passato in campo, è stato un capitolo della mia storia. Un ringraziamento speciale a voi, i miei tifosi, per il vostro amore e supporto incessante. Siete la mia forza e la mia ispirazione. Prepariamoci per nuove sfide e trionfi nel 2024”.

Capodanno intimo anche per El Shaarawy e Bove. Il classe ‘92 si è ritrovato con il fratello ed alcuni amici in un’abitazione, mentre Edoardo ha trascorso il veglione in compagnia del suo procuratore Diego Tavano, del compagno Boer e del pilota di MotoGp Fabio di Giannantonio. Cenone e brindisi con le famiglie per Paredes, Belotti e Rui Patricio.