Un regalo per il 2024 appena scoccato. Lo ha ricevuto oggi a Trigoria il tecnico della Roma Josè Mourinho, omaggiato dal tatuatore e artista "ManueloneTattoo" con un dipinto davvero Special raffigurante lo stesso tecnico. L'artista lo ha consegnato personalmente all'allenatore portoghese dopo l'allenamento di oggi al Fulvio Bernardini. Già in passato aveva realizzato opere per El Shaarawy e Pellegrini.