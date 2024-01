FOTO e VIDEO - Al Shabab-Roma 1-2: gli scatti e gli highlights della partita

Dopo la vittoria col Verona e prima della sfida con la Salernitana, la Roma vola in Arabia Saudita, a Riad, per affrontare in amichevole l'Al Shabab: termina 2-1 per i giallorossi. Per Daniele De Rossi, privo di Dybala, Mancini, Huijsen e Spinazzola che sono rimasti a Roma, è l'occasione di testare scelte e inserire anche qualche ragazzo.

Dopo un primo tempo terminato 0-0, nella ripresa il giovane Joao Costa sblocca la sfida, poi Carrasco pareggia su punizione prima della rete del definitivo 2-1 di Lukaku, subentrato nel corso del secondo tempo. Gli scatti e gli highlights della vittoria giallorossa: