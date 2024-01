Fonseca: "A Roma esperienza difficile e con tanta pressione, ma mi è piaciuta tantissimo"

THE ATHLETIC - Al sito sportivo Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e ora sulla panchina del Lille, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha anche commentato la sua esperienza in giallorosso prima dell'arrivo di Mourinho. "È stata un'esperienza difficile, ma mi è piaciuta tantissimo - ha ricordato -. La passione degli italiani è sorprendente. Ci sono radio che parlano di calcio 24 ore su 24, anche tutti i giornali. C'era una pressione enorme, ma l’ho adorato".

"Lì sono cresciuto molto. Ogni Paese ha idee diverse sul gioco e in alcuni ci sono molti allenatori che credono nelle stesse cose - ha aggiunto -. In Portogallo, ad esempio, siamo stati davvero influenzati dalla periodizzazione tattica e da Vitor Frade. Ma in Italia ho visto tanti tipi diversi di calcio e ho dovuto adattarmi spesso, ad esempio all'uomo a uomo come Gasperini. Non lo capisci davvero in Inghilterra o in Germania. Brighton e Manchester City, forse, e alcune squadre lo fanno durante i momenti della partita, ma sempre no. L’Italia è così tatticamente ricca in questo modo".

