Eca: anche Dan Friedkin alla riunione del comitato esecutivo a Doha (FOTO)

Dan Friedkin si trova in Qatar, nello specifico a Doha, dove in queste ore è in programma la riunione del comitato esecutivo dell'Eca, l'associazione dei club europei. Dallo scorso anno il presidente della Roma fa parte del board dell'associazione presieduta da Al-Khelaifi, proprietario del Psg.

ECA Chairman Nasser Al-Khelaïfi welcomed distinguished guests to the ExCo today, including AFC (@theafcdotcom) President, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, President of Qatar Football Association (@QFA_EN), Jassim Rashid Al Buenain, @FIFAcom Secretary General ad interim,… pic.twitter.com/EHkua5zXwN — ECA (@ECAEurope) January 30, 2024